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Batuhan Mutlu, Engelleri Aşarak Türkiye Karate Şampiyonası'nda Özveriyle Başarı Elde Etti

Batuhan Mutlu, Engelleri Aşarak Türkiye Karate Şampiyonası'nda Özveriyle Başarı Elde Etti
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Trabzon'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası'nda serebral palsi hastası Batuhan Mutlu, Para Karate kategorisinde ikinci olmayı başardı. Batuhan, azmi ve yeteneğiyle engelli bireylerin başarı hikayesine ilham kaynağı oldu.

Trabzon'da gerçekleştirilen Türkiye Karate Şampiyonası, ülke genelinden sporcuların katılımıyla büyük bir heyecana sahne oldu.

Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcusu Batuhan Mutlu, serebral palsi hastalığına rağmen, hem azmiyle hem de yeteneğiyle büyük bir başarıya imza attı. Batuhan, Para Karate kategorisinde mücadele ettiği şampiyonada ikinci olmayı başardı. Batuhan Mutlu, sporcu kimliğinin yanı sıra, engelli bireylerin hayatın her alanında başarıya ulaşabileceğinin somut bir örneği haline geldi. Serebral palsi hastalığı nedeniyle hareket kabiliyetinde zorluklar yaşayan Batuhan, karateyi sevdi ve engellerine rağmen bu alanda kendini geliştirmeye karar verdi.

Afyon Gençlik Spor Kulübü'nde antrenörlüğünü yapan Şükrü Akkurt'un yönlendirmeleriyle spor kariyerinde önemli bir yol kat eden Batuhan, antrenmanlara büyük bir azimle devam etti. Karateye olan ilgisi, sadece bu sporu fiziksel bir aktivite olarak değil, ruhsal bir güç olarak da görmesine olanak tanıdı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Batuhan Mutlu'yu elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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