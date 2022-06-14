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Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Battalgazi'de çocuklara özel yaz spor okulu

Battalgazi Belediyesi tarafından 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran tarihinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde kapılarını aralayacak olan Yaz...

Battalgazi Belediyesi tarafından 7-15 yaş grubu çocukların kültürel açıdan daha donanımlı hale gelmeleri, spor yapmaları ve sosyal aktivitelere katılarak yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran tarihinde Sosyal Yaşam Merkezi'nde kapılarını aralayacak olan Yaz Spor Okulları'nda kayıt süreci devam ediyor.

Çocuklara ve spora yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yaz Spor Okulları ile çocuklar yazın keyfini doyasıya çıkaracak. Sosyal ve bedensel gelişimlerine katkı sağlamalarının yanı sıra çocukların yaz ayını verimli bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla 25 Haziran'da Sosyal Yaşam Merkezi'nde açılacak olan Yaz Spor Okulları, dönemsel olarak devam edecek ve 1.dönemi bir ay sürecek. Sınırlı kontenjana sahip Yaz Spor Okulunda; İngilizce derslerinden Dramaya, Futboldan Basketbola, Resimden Müziğe, Voleyboldan Yüzmeye ve Taekwondodan Satranca kadar birçok sportif ve sanatsal etkinlikler yer alacak. Alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek olan eğitimlerden 7-15 yaş grubu çocuklar yararlanabilecek.

Çocuklara tatillerini en güzel ve faydalı bir şekilde geçirmelerine olanak sunduklarını belirten Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, "Battalgazi Belediyesi olarak çocuklarımızın yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. 25 Haziran'da Sosyal Yaşam Merkezi'mizde startını vereceğimiz Yaz Spor Okullarına yavrularımızı bekliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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