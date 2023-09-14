Battalgazi Belediyesi Kurumlar Arası Futbol Turnuvası Düzenliyor

Battalgazi Belediyesi tarafından Erdal Doğaner adına düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan takım, depremden zarar gören bir köy okuluna destek olacak.

Battalgazi Belediyesi tarafından kurumlar arası futbol turnuvası düzenleniyor. Depremde hayatını kaybeden Battalgazi Belediye personeli Erdal Doğaner adına düzenlenen turnuvada şampiyon olan takım adına depremden zarar gören bir köy okuluna destek olunacak.

Maçları izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, deprem sonrasında kardeşliğin pekişmesi için turnuvayı düzenlediklerini ifade etti.

Battalgazi Belediyesi tarafından 6 Şubat depreminde enkazda kalanları kurtarmaya çalıştığı sırada ikinci depreme yakalanan ve yan binanın üstüne çökmesiyle hayatını kaybeden Battalgazi Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi çalışanı Erdal Doğaner anısına kurumlar arası futbol turnuvası düzenleniyor. Battalgazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri tarafından organize edilen, 25 kurumun katılım sağladığı turnuvanın ilk maçları oynandı. Yeşiltepe Ampute Sahada oynanan ve profesyonel hakemler tarafından yönetilen maçlar oldukça çekişmeleri geçerken, şampiyon olacak takım adına Battalgazi Belediyesi tarafından depremden zarar görmüş bir köy okuluna ve öğrencilere destek olunacak.

Erdal Doğaner anısına düzenlenen futbol turnuvası kapsamında maçları izleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, turnuvadaki amacın kardeşliği pekiştirmek olduğunu söyledi. Güder, "Kurumlar arası turnuvaya Battalgazi Belediyesi olarak ev sahipliği yapıyoruz. 6 Şubat depreminde başka canlarımıza yardım ederken meydana gelen deprem sonrasında enkazda kalarak vefat eden Spor tesisimizde görevli Erdal Doğaner adına düzenlemek istedik turnuvamızı. Erdal hocamızın anısına düzenlediğimiz turnuvaya 25 kurumdan katıldım oldu. Eleme usulü şeklinde 55 maç yapılacak. Günde 4 maç oynanacak. Amacımız depremden sonra kardeşliğimizi pekiştirerek kurumlar arasındaki iletişimi arttırmak. Şampiyon olan takım adına bir okula hediyeler götüreceğiz ve destek olacağız. Kim kazanırsa kazansın dostluk ve kardeşlik kazansın. Esas amacımız da dostluğu ve kardeşliği pekiştirmek. Erdal Hocamız adına da düzenlenmiş olmak turnuvaya farklı bir anlam kattı. Turnuvaya katılan tüm kardeşlerime başarılar diliyorum" diye konuştu. - MALATYA