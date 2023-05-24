Batshuayi: Sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz

Fenerbahçeli futbolcu Michy Batshuayi, "Kaybetmememiz gereken maçlar kaybettik. Ligin geri kalan maçlarını göreceğiz. Biz sonuna kadar inanmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Biz kendi tarafımızda kendi işimizi yapacağız. Fenerbahçe 2 kupayı da aslında hak ediyor" dedi.

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor'u 3-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı. Karşılaşma sonrası sarı-lacivertli futbolcu Michy Batshuayi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Maçın başında güçlü bir başlangıç yapamadıklarına değinen başarılı futbolcu, "İstenen girişi yapamadık ama bana göre iyi bir şekilde geri döndüğümüzü düşüyorum. Taraftarımızın da desteğiyle adımızı finale yazdırdık. Bol golle kalitemizi gösterdik. Fenerbahçe'nin güçlü yanlarını, baskın yanlarını göstermemiz gerekiyor. Bugün de teknik ve taktik anlamda bu yanları göstermiş olduk" diye konuştu.

Sakatlık yaşamamış olsaydı takımın durumunun farklı olup olmayacağı ile ilgili gelen bir soruya ise golcü oyuncu, "Bilmiyorum, bununla ilgili yorum yapamam. Benle alakalı da bir şey değil. Tüm arkadaşlarım emek gösteriyor. Tabi ki de üzgünüm, üzgündüm ama ben maksimum şekilde çalışarak sahaya dönmek için elimden geleni yaptım. O maçlarda takımıma yardım edemediğim için üzgünüm" dedi.