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Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

Spor Haberleri

Batshuayi resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Fenerbahçe Kulübü, Belçikalı forvet Michy Batshuayi'yi 2+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3 milyon 500 bin avro ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya her yıl için 3 milyon avro ödeneceği belirtildi.

Belçikalı oyuncu için Ülker Stadı Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen imza töreninde yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki'nin de hazır bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Haberler

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