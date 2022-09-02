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Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de

Spor Haberleri

- Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

- Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de

İSTANBUL - Fenerbahçe, Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-lacivertli kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na 28 yaşındaki santrforun transferiyle ilgili yaptığı açıklama şöyle:

"Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea FC kulübüne toplam transfer bedeli olarak 3.500.000 Avro ödenecektir.

Futbolcuya 2022-2023 sezonu için 3.000.000 Avro, 2023-2024 sezonu için 3.000.000 Avro ve 2024-2025 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3.000.000 Avro ödenecektir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Michy Batshuayi Fenerbahçe Spor Haberler

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