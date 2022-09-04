Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber... Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

Spor Haberleri

Son dakika haber... Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi çalışmalarına başladı

Son dakika spor haberi... Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Michy Batshuayi özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre dün akşam Yukatel Kayserispor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe günü izinli geçirirken, Belçikalı golcü, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde kendisine uygulanan özel program dahilinde çalışmalarına başladı.

Salonda ısınma, kuvvet ve dayanıklılık çalışmasının ardından sahaya geçen Batshuayi koşunun ardından yoyo testine tabi tutuldu.

Belçikalı oyuncuya, atletik performans antrenörleri Carlos Bruno ve Marcio Sampaio eşlik etti.

Kaynak: AA / Hilmi Sever - Spor

Can Bartu Tesisleri Michy Batshuayi Kayserispor Fenerbahçe Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title