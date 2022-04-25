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Batshuayi ıslıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Batshuayi ıslıklandı

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı.

Beşiktaş'ın Belçikalı forveti Michy Batshuayi, Kasımpaşa maçındaki performansı sonrasında 62. dakikada oyundan alındı. Batshuayi tribünler tarafından ıslıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa'yı konuk ederken, siyah-beyazlı ekipte Michy Batshuayi, düşük performansıyla taraftarlardan tepki gördü. Skor 2-0 iken 62. dakikada Teknik Direktör Valerien Ismael tarafından oyundan alınan Belçikalı forvet, yerini N'Koudou'ya bıraktı. Batshuayi oyundan çıkarken, Beşiktaş tribünleri, Belçikalı oyuncuya ıslıklarla tepki gösterdi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

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