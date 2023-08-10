Batmanlı sporcu Hayrettin Yıldız Avrupa Yürüyüş Şampiyonası'nda ikinci oldu

Batmanlı sporcu Hayrettin Yıldız, Kudüs'te yapılan Avrupa Yürüyüş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ederek ikinci oldu. U20 Avrupa Şampiyonası'nda Batman'ı ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil eden Yıldız'ı tebrik eden Atletizm İl Temsilcisi Ufuk Başkut, bu tür başarıların devamının geleceğini söyledi. Başkut, 'Bugün, Kudüs'te yapılan U20 Avrupa Şampiyonası'nda Hayrettin Yıldız Avrupa ikincisi oldu. Kendisini ve antrenörü Sadullah Ergün'ü tebrik ederim. Bu gurur hem Batman'ımızın hem de ülkemizindir. Emeği geçenleri kutlarım' dedi.