Batmanlı kadın sporcular Türkiye finalinde
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Batmanlı kadın sporcular, Bitlis'te katıldıkları spor müsabakasında 3 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
Batmanlı kadın sporcular, Bitlis'te katıldıkları spor müsabakasında 3 gümüş ve 1 bronz madalya alarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.
2022-2023 Okul Sporları faaliyet programında yer alan şampiyonada Gençler A-B müsabakalarında Batman Gençlik ve Spor Kulübü öğrencilerinden Hatice Yıldırım, Kata - Kumite dallarında 3 Gümüş, Narin Konak ise Bronz madalya alarak Kütahya'da yapılacak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor