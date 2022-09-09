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Batman spor haberleri: Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Spor Haberleri

Batman spor haberleri: Bursaspor'da Batman Petrolspor maçı hazırlıkları tamamlandı

Batman haberler: Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.

Bursaspor, yarın karşı karşıya geleceği Batman Petrolspor maçının hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı. Yeşil-beyazlı takım tesislerde kampa girdi.

TFF 2. Lig'in 3. haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde taktik çalışmalar yaptı. Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde maç saatini beklemeye başladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Bursaspor Spor Haberler

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