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Batman spor haberleri | Afyonspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı

Spor Haberleri

Batman spor haberleri | Afyonspor, Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı

Edinilen Batman gelişmesine göre TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 4. Haftasında karşılaşacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor, ligin 4. Haftasında karşılaşacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı.

Mor beyazlı ekip ligin 3. haftasını bay geçti. Önümüzdeki hafta sonu ise Batman Petrolspor ile karşı karşıya gelecek olan Afyonspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Koray Palaz yönetiminde Kocatepe Spor Kompleksinde gerçekleştirilen antrenman ısınma ve kondisyon hareketleri ile başladı. Düz koşu ve çift kale maçın ardından idman sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Spor Haberler

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