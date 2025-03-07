Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

Hayatını kaybeden Ece Gürel'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler
1 milyar dolar harcadılar! İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan

İsrail'den Türkiye'ye karşı hain plan! 1 milyar dolar harcadılar
Şile Belediye Başkanı işi şova döküp serumla meclise geldi

Belediye başkanı işi şova döküp meclise serumla geldi

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, Floor Curling Türkiye Finallerine Yükseldi

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, Floor Curling Türkiye Finallerine Yükseldi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Floor Curling müsabakalarında gösterdiği başarıyla Türkiye finallerine katılma hakkı kazandı. Bu, Batman tarihinde bir okulun bu branşta finallere katılması açısından bir ilk oldu.

Batman Sosyal Bilimler Lisesi, 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Programı kapsamında düzenlenen Floor Curling il ve grup müsabakalarında başarı göstererek Türkiye finallerine yükseldi. Batman tarihinde ilk kez bir okulun spor takımı bu branşta finallere katılma hakkı kazandı.

Diyarbakır'da 1-4 Mart 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen gençler karma grup müsabakalarında Batman'ı temsil eden Sosyal Bilimler Lisesi, Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Beden eğitimi öğretmeni Serkan Alparslan, floor curling branşının yaklaşık beş yıldır okul sporları arasında yer aldığını ve Batman'da son birkaç yıldır yaygınlaşmaya başladığını belirtti. Öğrencilerinin büyük bir azimle çalıştığını vurgulayan Alparslan, "Önce il elemelerinde başarı elde ettik, ardından Diyarbakır'daki grup müsabakalarına katıldık. Burada da dereceye girerek Türkiye finallerine katılma hakkı kazandık. Bu spor dalında Batman'ı en iyi şekilde temsil edeceğimize inanıyoruz" dedi.

Batman Sosyal Bilimler Lisesi Müdürü Mesut Yıldız ise öğretmen ve öğrencilerin yaklaşık bir aydır yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini belirterek, "Okulumuzdan üç takım yarışmalara katıldı ve Batman il birincisi olarak Diyarbakır'a gittik. Orada da birincilik elde ederek Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerine katılmaya hak kazandık. Floor curling branşında Batman'dan ilk kez bir takım Türkiye finallerine gidiyor. Öğrencilerimize güveniyoruz, inşallah Kayseri'de de önemli bir başarı elde ederek Batman'a birincilikle dönecekler" ifadelerini kullandı.

Batman'da akıl ve zeka oyunları kapsamında gelişmekte olan floor curling branşında elde edilen bu tarihi başarı, spor camiası tarafından takdirle karşılandı. Kayseri'de düzenlenecek Türkiye finallerinde Batman Sosyal Bilimler Lisesi'nin göstereceği performans merakla bekleniyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Şampiyonlar Ligi'nde geceyi sarsan maç
img

Zorunlu deprem sigortası prim tutarları değişti
img

Fenerbahçe'den kupadaki Galatasaray derbisi için flaş talep
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Rangers'ın Fenerbahçe galibiyeti gündem oldu: Mourinho şaşkına döndü

Atılan manşetler mağlubiyetten daha beter
Ülker'den market raflarından ürünlerinin kaldırılmasına cevap geldi

Ülker, raflardan ürünlerinin kaldırılmasına böyle tepki gösterdi
Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan 4 gün sonra bulunan Ece Gürel hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırılan mimar Ece Gürel'den kahreden haber
2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bir ilk! AB, Rusya'ya karşı birleşti: Bugün tarih yazılıyor

Rusya'ya karşı birleştiler: Bugün tarih yazılıyor
Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Dev bütçeli dönem dizisi daha başlamadan bitti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.