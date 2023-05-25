Batman Petrolspor TPAO'ya Devrediliyor

Batman Petrol spor'un 2. Lig'den düşmesi sonucunda uzun süredir Türkiye Petrol Anonim Ortaklığı'na ( Tpao ) devri konusunda görüşmeler olumlu sonuç verdi.

Batman Valiliği konfreans salonunda yapılan basın açıklamasında Batman Valisi Ekrem Canalp tarafından Petrol spor'un Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na ( Tpao ) devri konusunda sözlü anlaşma sağlandığı söylendi. Basın açıklamasında konuşan Vali Canalp, "Batman Petrol spor'umuz hepimiz açısından, Batman açısından son derece ehemmiyetli ve hepimizin de üzerinde titrediği bir spor kulübüdür. Batman Petrolspor'umuzun ben göreve geldiğim zaman devri ile ilgili çok çaba gösterdim. Maalesef ki mümkün olmadı, keşke de mümkün olsaydı ama Tpao'ya devri söz konusu olmadı diye biz hiçbir zaman ümidimizi kaybetmedik. Tpao' üst yönetimiyle ve genel müdürümüzle sürekli istişare ve iletişim halinde bulunmaya devam ettik. Şu anda artık devirle ilgili bir pürüz, problem kalmadı" şeklinde konuştu.

"Hedefimiz şampiyonluğa oynayacak Batman Petrolspor'u ortaya koymaktır"

'Yönetim kurulu üyeleriyle yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde Batman Petrolsporun Tpao'ya devri ile ilgili herkesin sözlü onaylarını aldık' diyen Vali Canalp, "İnşallah önümüzdeki hafta yine yapacağımız basın toplantısıyla yönetim kurulu üyelerimizle beraber bunun resmi boyutunu da, formal boyutunu da yürürlüğe koymak mümkün olacaktır. Futbol kulübünde bir başarının ortaya çıkabilmesi için 4 koşulun aynen bir masanın 4 ayağı gibi bir arada bulunması gerekiyor. Bu 4 koşuldan bir tanesi paradır, finansmandır. Madde iki, bunun dışında güçlü bir yönetim gereklidir. Üçüncüsü de güçlü bir teknik kadro gerekiyor. ve dördüncüsü de güçlü bir takım, güçlü oyunculardan, en iyi oyunculardan kurulmuş olan güçlü bir takımı ortaya koymamız gerekiyor. Bunların hepsini bir araya getirmek suretiyle bu yıl bizim hedefimiz şampiyonluğa oynayacak olan bir Batman Petrolspor'u tekrar ortaya koyabilmek olacaktır" diye konuştu.

Mustafa Demir: "Petrolspor'a sırt çevirmeyiz"

Güçlü bir yönetim ve güçlü bir yapılanma yapılacağını belirten TPAO Batman Bölge Müdürü Mustafa Demir, "Genel müdürümüzün yaklaşık 25 gün önce Batman'a bir ziyareti olmuştu. Bu ziyaretinde sizlerden gelen bir soru üzerine genel müdürümüz 'Petrolspor bize ihtiyaç duyarsa biz TPAO olarak Petrolspor'a sırt çevirmeyiz' demişti. Şimdi bu söylemin olduğu yerdeyiz aslında. Dolayısıyla bu süreçlerin hep birlikte sayın valimizin önderliğinde yönetilmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. Bu kulübün sadece TPAO'nun, sadece belli bir kurumun, belli bir kesimin, belli bir düşüncenin değil tüm Batmanlıların olduğunu ifade etmek istiyorum. bu bağlamda güçlü bir yapılanmayla, güçlü bir yönetim anlayışıyla yeni sezonun hazırlıklarının yapılması gerektiğine inanıyorum" değerlendirmesini yaptı. - BATMAN