Batman Petrolspor, Şehit ve Gazi Çocuklarıyla Sahaya Çıktı

Batman Petrolspor, konuk ettiği Ergene Velimeşe SK maçına "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart eşliğinde şehit ve gazi çocuklarıyla sahaya çıktı. Ev sahibi takım, maçtan 3-1 galip ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup'un 17. haftasında Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor'u Batman Şehir Stadyumu'nda konuk etti. Oyuncular, sahaya "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" yazılı pankart ile şehit ve gazi çocukları ile birlikte sahaya çıktı.

Futbolcuların yürek ısıtan bu hareketi, stadı dolduran seyircilerden de tam destek gördü. Batman Valisi Ekrem Canalp'ın da şehit ve gazi yakınları arasında izlediği maçın sonunda Batman Petrolspor, Ergene Velimeşespor'u 3-1 mağlup etti. - BATMAN