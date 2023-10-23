Batman Petrolspor, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını protesto etti
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TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçında İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma giydi ve pankart açtı. Tribünlerde de taraftarlar İsrail aleyhine sloganlar attı.
TFF 3. Lig 2. Grup'ta yer alan Batman Petrolspor, 1954 Kelkit Belediyespor maçına İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki amacıyla siyah forma ile çıktı.
Batman Şehir Stadında oynanan maçta Batman Petrolspor ile 1954 Kelkit Belediyespor oyuncuları, "Gazze'de yapılan zulmü kınıyoruz" yazılı pankart açtı.
İsrail'in Gazze'deki saldırılarını kınamak için Batman Petrolspor oyuncuları maçta siyah forma giydi.
Tribünlerde de taraftarlar İsrail aleyhine sloganı attı.
Maç, Batman Petrolspor'un 2-1'lik galibiyeti ile sona erdi.