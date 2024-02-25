Batman Petrolspor Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda şampiyon oldu

Avrupa Kulüpler Kros Şampiyonası'nda Batman Petrolspor, büyükler kategorisinde kadınlarda şampiyon oldu.

Portekiz'in Albufeira kentinde yapılan organizasyonda Türk kulüpleri dereceler elde etti.

Kadrosunda Atalu Zelalem, Sultan Haydar, Ruken Tek ve Bahar Atalay'ın yer aldığı Batman Petrolspor, kadınlarda Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Fenerbahçe ise 20 yaş altında kadınlarda birinci, erkeklerde üçüncü sırada yer aldı.

Ayrıca 20 yaş altı kadınlar ferdi sıralamada Fenerbahçe sporcularından Dilek Koçak birinci, Edibe Yağız ikinci sırayı elde etti. Sarı-lacivertli ekipten Ali Tunç ise 20 yaş altı erkekler ferdi sıralamada üçüncü oldu.