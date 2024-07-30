Batman Kozluk ilçesinde sentetik futbol sahası yenileme çalışmaları başladı

Batman'ın Kozluk ilçesinde tel örgü ve zemini yıpranan sentetik futbol sahasının yenileme çalışmaları başladı.

İlçe sentetik futbol sahasında devam eden zemin yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Kozluk Kaymakamı Ekrem Güngör, "Sahanın eskiyen çim zemini ve saha etrafındaki tel örgülerin onarımı ve çim sahanın yenilenmesi için çalışmalara başladık. En kısa sürede çalışmaları tamamlanıp futbol sahamızı vatandaşlarımızın hizmetine sunulacağız" dedi. - BATMAN