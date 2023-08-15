Batman Kadın Tenis Takımı Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı

Batman Kadın Tenis Takımı, Erzincan'da yapılan 18 Yaş Altı Kadınlar Tenis Turnuvası'nda bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı. Takımın başarısında destek olan isimlere teşekkür edildi.

Batman Kadın Tenis Takımı, Erzincan'da yapılan 18 Yaş Altı Kadınlar Tenis Turnuvası'nda bölge şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmaya hak kazandı.

Batman ekibi, bütün rakiplerini yenerek bölge şampiyonu oldu. Tenis branşının her geçen gün yaygınlaştığını ve büyük ilgi gördüğünü belirten İl Temsilcisi Mehmet Özer, aynı başarıyı finalde de beklediklerini söyleyerek, "Erzincan ilinde yapılan 18 yaş altı kadınlar Türkiye yarı finallerinde kızlarımız şampiyon oldu. Önümüzdeki günlerde belirlenecek il ve tarihlerde final müsabakalarına katılım sağlayacağız. Alınan başarıda her zaman yanımızda olan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk'e, TPAO Bölge Müdürümüz Mustafa Demir'e, Spor Şube Müdürümüz Burak Eren'e, maddi ve maddi ve manevi olarak yanımızda olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BATMAN