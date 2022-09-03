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Batman haberleri | Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında

Spor Haberleri

Batman haberleri | Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında

Batman spor haberi | TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Volkan Okur düdük çalacak. Teknik direktör Taner Öcal zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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