Batman haberleri | Nazilli Belediyespor Batman deplasmanında Spor Haberleri Batman spor haberi | TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta maçında sahadan beraberlikle ayrılan Eşin Group Nazilli Belediyespor yarın deplasmanda Batman Petrolspor'la karşı karşıya gelecek. Batman Yeni Şehir Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Volkan Okur düdük çalacak. Teknik direktör Taner Öcal zorlu bir deplasman maçına çıkacaklarını belirterek, "Evimize 3 puanla döneceğimize inanıyoruz" dedi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Nazilli Batman Spor Haberler

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