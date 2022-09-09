Batman haberleri | Bursaspor'un rakibi Batman Petrolspor Spor Haberleri Batman yerel spor haberine göre Bursaspor, TFF 2. Lig'in 3. haftasında yarın akşam sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Bursaspor, TFF 2. Lig'in 3. haftasında yarın akşam sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelenin başlama saati 19.00. TFF 2. Lig 3. hafta maçında Bursaspor yarın sahasında Batman Petrolspor'u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 19.00'da başlayacak. İki takım arasındaki kritik müsabakayı hakem Bayram Başkan yönetecek. Başkan'ın yardımcılıklarını Süleyman Yavaşoğlu ve Efe Kurtuluş gerçekleştirecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Levent Buğra Vartemel olacak. İlk haftayı bay geçen Bursaspor, 2. hafta müsabakasında deplasmanda Afyonspor'a 1-0 mağlup olurken, rakip Batman Petrolspor ise 2'de 2 yaparak Bursa'ya geliyor. - BURSA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Bursaspor Bursa Spor Haberler

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