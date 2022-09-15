Batman haberi: Afyonspor yeni sezonun ilk mağlubiyetini Batman Petrolspor karşısında aldı
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Batman haberler: TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezonun ilk mağlubiyetini Batman Petrolspor karşısında aldı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor yeni sezonun ilk mağlubiyetini Batman Petrolspor karşısında aldı.
Mor beyazlı ekip dün oynadığı Batman Petrolspor maçında sahadan 1-0 yenik ayrıldı. İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmada Afyonspor ikinci yarıda yediği tek golle rakibine boyun eğerek sahadan yenik ayrıldı. Bu sonuç sonrasında ise 4 puanla ligde 10. sıraya yerleşti. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor