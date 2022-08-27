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Batman haber | Somaspor'un rakibi Batman Petrolspor

Spor Haberleri

Batman haber | Somaspor'un rakibi Batman Petrolspor

Batman spor haberi... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Somaspor, yarın ilk hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'u konuk edecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Somaspor, yarın ilk hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını belirterek taraftardan destek beklediklerini söyledi.


- Soma
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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