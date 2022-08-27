Batman haber | Somaspor'un rakibi Batman Petrolspor Spor Haberleri Batman spor haberi... TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Somaspor, yarın ilk hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yenilenen kadrosuyla sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen Somaspor, yarın ilk hafta mücadelesinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Soma Atatürk Stadı'nda Oğuzhan Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Somaspor Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, sezona galibiyetle başlayacaklarına inandığını belirterek taraftardan destek beklediklerini söyledi. - Soma Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Batman Petrolspor Soma Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Batman haber | Somaspor'un rakibi Batman Petrolspor - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.