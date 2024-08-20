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Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Yaz Spor Okulları'nda rekor kırdı

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Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Yaz Spor Okulları kapsamında 25 branşta 25 bin kursiyere ulaşarak rekor kırdı. Yüzme branşı en çok ilgi gören branş oldu.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, GSB Yaz Spor Okulları kapsamında 25 branşta 25 bin kursiyere ulaşarak rekor kırdı.

2024 GSB Yaz Kursları'nda en büyük ilgiyi yüzme branşı gördü. Yüzme branşının yanı sıra GSB Yaz Spor Okulları'na Batmanlı çocuk ve gençler, futbol, atletizm, voleybol, masa tenisi, tenis, badminton, dart, bocce, oryantiring, cimnastik, hentbol, karate, boks, kick-boks, taekwondo, halk oyunları, judo, wushu, muah-thai, basketbol, dağcılık, rekratif, güreş ve ragbi branşlarında 25 bin civarında başvuru yapıldı.

112 antrenör görev yapıyor

Okulların tatil olmasıyla birlikte başlayan GSB Yaz Spor Okulları'na gösterilen ilginin kendilerini memnun ettiğini belirten Batman Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, 112 antrenörün görev yaptığını söyledi. İl Müdürü Özperk, "Tesis konusunda bölgenin en iyi illeri arasındayız. Bu yaz bütün tesislerimiz çocuk ve gençlerimizle cıvıl cıvıl oldu. Hedefimizi yakaladığımız için çok mutluyuz. Bütün personellerimiz ve antrenörlerimiz canla başla çalıştı ve çalışmaya devam ediyor. Batmanlı çocuklarımıza bir nebzede olsa katkımız olmuşsa ne mutlu bizlere" diye konuştu.

Özperk, GSB Yaz Spor Okulları'nda gelişim gösteren ve herhangi bir branşta gelişime açık olan çocuk ve gençler içinde yılın 12 ayı antrenörler eşliğinde performans eğitimlerinin de süreceğini sözlerine ekledi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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