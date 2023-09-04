Batman'dan Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması'nda büyük başarı

Batman Halk Oyunları ekipleri, yarı final müsabakalarında aldıkları birincilik ve ikinciliklerle son 20 yılın en büyük başarısını elde etti. Minikler, Fatih Ortaokulu Spor Kulübü ve Batman Folklor Spor Kulübü şampiyon olarak Türkiye finallerinde Batman'ı temsil etmeye hak kazandı.

Batman'dan Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması yarı final müsabakalarına katılan ekipler, adını finale yazdırdı.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Halk Oyunları Yarışması yarı final müsabakaları Ağrı'da yapıldı. Batman Halk Oyunları ekipleri, 3 birincilik ve 5 ikincilik alarak son 20 yılın en büyük başarısına imza attı.

Batman ekiplerinden minikler geleneksel dalda 19 Mayıs Gençlik Kulübü, minikler sahne kategorisinde Fatih Ortaokulu Spor Kulübü ve yıldızlar kategorisinde ise Batman Folklor Spor Kulübü şampiyon olarak, Batman'ı Türkiye finallerinde temsil etmeye hak kazandı. - BATMAN