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Batman'da Yüzme Hakemliği Kursuna 153 Kişi Katıldı

Batman'da Yüzme Hakemliği Kursuna 153 Kişi Katıldı

Spor Haberleri

Batman'da düzenlenen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme Federasyonu ortaklaşa düzenlenen yüzme aday hakemlik kursuna 153 kişi katıldı. Kurs süresince teorik ve uygulamalı eğitimler verildi.

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü il Yüzme Federasyonu ortaklaşa yüzme aday hakemlik kursu gerçekleştirildi.

Batman'da düzenlenen hakemlik kursuna 153 kişi katılım sağladı. Yüzme Federasyonundan Filiz Alper ve Mevlüt Güney'in verdiği hakemlik eğitim kursu 2 gün sürdü. Eğitim süresince teorik eğitimlerin yanı sıra olimpik yüzme havuzunda uygulamalı eğitim verildi. Yüzme İl Temsilcisi Rıdvan Konak, kendilerine her türlü kolaylığı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne emeği geçenlere teşekkür etti.

Konak, "İlimizin ihtiyacı olan yüzme aday hakemlik kursumuzu bitirdik. 153 kişi gibi rekor bir katılım sağlandı. Sonuçlar kısa zamanda açıklanacaktır" dedi. - BATMAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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