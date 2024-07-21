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Batman'da Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Halka Açıldı

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Batman'ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yarı olimpik yüzme havuzu halka açıldı. Havuzda yüzme dersleri veren müdürlük, haftanın belirli günlerinde erkek ve kadın seansları düzenleyerek Kozluk halkına hizmet etmeye devam ediyor.

Batman'ın Kozluk ilçesinde hava sıcaklıklarının artmasının ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü yarı olimpik yüzme havuzunun kapılarını halka açtı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde Kozluk Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün faaliyetleri hız gezmeden devam ediyor. Son olarak faaliyete gecen yarı olimpik yüzme havuzunda 7-14 yaş arası kız erkek kategorisinde yüzme dersi veren müdürlük, havaların ısınmasıyla birlikte haftanın iki günü erkek ve kadın seans olmak üzere halka açtı.

Amaçlarının Kozluk halkına yaş ve cinsiyet ayrımı olmaksızın dokunmak olduğunu belirten Kozluk İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Abdulbasir Alağaş, "Yüzme havuzunda sıcak mevsimlerden dolayı bunalan halkımıza bir nebze de olsa serinlemelerini sağlamak. Bu yönde vatandaşlarımızdan istediğimiz lütfen sağlığınız için kurumumuz belirlediği kurallara uyalım. Kurallar hepimizin sağlığı için var dedi. Yüzme seansların cumartesi erkeklerin pazar günü kadınların olmasıyla Kozluk halkına hizmet etmeye devam ediyor" dedi. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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