- Batman'da Soft Cup Tenis Turnuvası final programıyla son buldu

BATMAN - Batman'da özel sektör tarafından düzenlenen ve bir hafta süren Soft Cup Tenis Turnuvası, final programı yapılarak finalistlere ödülleri verilerek tamamlandı.

Batman'da özel sektör girişimiyle tenis tutkunları için bir hafta süren tenis turnuvası düzenlendi. Turnuvaya Batman, Diyarbakır, Siirt ve Mardin illerden olmak üzere toplamda 217 sporcu katıldı. Farklı yaş ve mesleklerden birçok tenisseverin katıldığı turnuvaya yoğun ilgi gösterildi. Finalde mücadele eden oyuncular maçlarını oynayarak ödüllerini aldı.

Turnuvanın çok coşkulu geçtiğini belirten turnuva ana sponsoru Cemal Kaya, "Tenis turnuvamız sona erdi. Çok coşkulu geçti. 7 gün boyunca altışar maç yaptık. Toplam 217 katılımcı oldu bölgeden. Çok kıran kırana maçlardı, çok hareketli geçti maçlar. 100 kadın oyuncumuz 117 de erkek oyuncumuz vardı. Finalleri yaptık, 1'nciler belli oldu, kupa törenimizi yaptık. Ödüllerimizi, hediyelerimizi verdik. Oyunculardan takdir ve teşekkürler aldık. Her akşam 100-200 insanın maçları izlediğini gördük. Maçlara çok fazla ilgi vardı. Buda bizi gerçekten çok mutlu etti" dedi.

Organizasyonunu Batman içinde önemli bir unsur olduğunu dile getiren Kaya, "Çünkü spor ve sosyal aktivitelerinin az olduğu bir dönemde Batman için can suyu oldu. Sosyal medyada çok fazla aktiftik. Bölgeden büyük katılım vardı. Diyarbakır'dan gelenler oldu. Erkekler A kategorisi finalinde kupayı Diyarbakırlılar aldı. Çokta başarılı bir ekipti. Yine Mardin'den Siirt'ten gelen arkadaşlarımız vardı. Biz zaten katılım çok yoğun olduğu için katılımı durdurmak zorunda kaldık. Çok fazla bir katılım vardı. Amacımız bunu seneye ulusal çapta yapmak. Güzeldi, keyifliydi" ifadelerini kullandı.

Grubunda birinci olan Naz Ortaboy, ilk defa böyle bir turnuva düzenlendiğini dile getirerek, "Kendi grubumda birinci oldum. Rakiplerimde çok güzel mücadele etti. İlk defa böyle bir turnuva düzenleniyor, düzenleyen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

"Kendimle gurur duyuyorum"

Kadınlar B grubunda birincilik elde eden Sultan Uygur, Batmanın böyle organizasyonlara ihtiyacı olduğunu kaydetti. Şampiyonluk için çok mutlu olduğunu belirten Uygur, "Batman'da böyle organizasyonlar görmek bizi çok mutlu ediyor. Batman halkı olarak devamını bekliyoruz, istiyoruz. Bugün ki rakibim çok iyiydi, beni çok zorladı. Ama kazanmayı bildim. Kendimle gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Program, birinci olan yarışmacılara ödülleri verildikten sonra son buldu.