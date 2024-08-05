Üye Girişi
Haberler

Batman'da Otizmli ve Down Sendromlu Çocuklar Yüzme Kursuna Katılıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yüzme kursuna otizmli ve down sendromlu çocuklar katılıyor. Bu kurs sayesinde çocuklar yüzme öğrenirken aynı zamanda sosyalleşiyorlar.

Batman'da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü açılan yüzme kursuna katılan otizmli ve down sendromlu çocuklar, bu sayede hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyorlar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında Batman'da düzenlenen kurslarda 2023 yılında 17 bin öğrenciye yüzme eğitimi verildi. Bu yılın ilk 7 ayında ise 11 bin civarında öğrenci eğitime katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik de ücretsiz yüzme eğitimi planlandı.

20 özel çocuk katılıyor

Kursa katılan 6 down sendromlu ve 14 otizmli çocuk yaz tatili döneminde uzman antrenörlerden yüzme eğitimi alıyor. 8'i kız 20 otizmli ve down sendromlu çocuk, bu sayede hem bunaltıcı sıcaklarda serinliyor hem de güvenle kulaç atmayı öğreniyor. Çocukların sosyalleşmesini sağlayan kurs ay sonuna kadar devam edecek.

19 Mayıs Spor Tesisleri ve Olimpik Yüzme Havuzu Amiri Hıdır İçge yaptığı açıklamada, Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında her yaz döneminde yüzme bilmeyen çocuklara eğitim verdiklerini söyledi. Olimpik havuzda verdikleri eğitimlere bu yaz döneminde özel çocukların da katıldığına işaret eden İçge, "Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, bu yıl ilk kez özel çocuklara yönelik yüzme kursu açtı. Her bir çocuğa bir yüzme antrenörü birebir eğitim veriyor. Çocuklar hem yüzme öğreniyor hem de serinliyor. Çocuklar, eğitimlerden büyük keyif alıyorlar. Onlar neşeli ve keyifli olunca bizler de mutlu oluyoruz, ayrıca çocuklar burada sosyalleşiyor" dedi.

Eğitimlerin haftanın 2 günü 2 saat olduğunu anlatan İçge, ailelerin de çocuklarına yüzme eğitimi verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade etti. Ailelerin kendilerine teşekkür ettiğini belirten İçge, çocuklar yüzerken ailelerin de çocuklarını izlediğini söyledi. Hıdır İçge, Temmuz ayında başlayan kayıtların devam ettiğini söyledi.

Baba Fatih Değirmenci, otizmli oğlunun yüzme eğitimi aldığını ifade ederek, "Haftanın iki günü iki saat yüzmeye getiriyoruz. Bu yaz sıcaklarında hem serinliyor hem de hareketleri artmış oluyor. Çocuk da keyif alıyor biz de keyif alıyoruz. Hocalardan özel eğitim alıp yüzme öğreniyorlar. Ek bir aktivite olmuş oluyor. Bu imkanı sağlayan Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mehmet Şafi Özperk'e ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Gençlik Batman Çocuk Spor Spor Güncel Haberler

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

1 milyonluk kenti bu sözlerle uyardı: 7.5 büyüklüğüne kadar deprem olabilir

 İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

İnşaat işçisi halatı kopan iskelede ölümden döndü

 Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Beyoğlu'nda 3 kadının darbedildiği eğlence mekanı zabıta tarafından mühürlendi

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu

On binlerce kişi Haniye'nin son vasiyeti üzerine Ayasofya Meydanı'nda buluştu
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title