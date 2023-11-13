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Batman'da Operasyonlarda Dolandırıcılık Şüphelileri Tutuklandı

Batman'da bir ay içinde düzenlenen operasyonlarda dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 222 şüpheliden 10'u tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, bilişim sistemlerinin ve banka/kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçu kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.