Batman'da İl Spor Merkezleri Açıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Batman'da çocuk ve gençlerin yaz aylarında sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla düzenlenen 'İl Spor Merkezleri' açıldı. Açılış töreninde çeşitli spor branşlarında eğitim verileceği belirtildi.

Batman'da "İl Spor Merkezleri" düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından çocuk ve gençlerin yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla "İl Spor Merkezleri" adı altında çeşitli spor branşlarında eğitim verilecek.

19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen törenle açılışı gerçekleştirilen spor programı için 5 bin kişi kayıt yaptırdı.

Açılış töreninde sporcular çeşitli gösteriler sundu.

Törende konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, İl Spor Merkezleri ile binlerce çocuğun güzel bir ortamda sporla buluştuğunu söyledi.

Sağlıklı nesiller için sportif yapıya sahip gençlerin olması gerektiğini dile getiren Özperk, şöyle konuştu:

"Bugün itibariyle halkımız programlara yoğun bir teveccüh gösterdi, 5 bin kayda ulaştık. Spor tesislerimizde çok farklı branşlarda 112 uzman antrenör eşliğinde yaz boyunca gençlerimize karate, basketbol, eskrim, voleybol, yüzme gibi çeşitli branşlarda kurslar vereceğiz."

Velilere çağrıda bulunan Özperk, "Velilerden beklentimiz, çocuklarını bu kurslara yazdırmalarıdır. Tesislerimiz güvenilir yerler ve hocalarımız alanlarında uzman kişiler. Burada çocuklarımız sosyal bir ortama alışıyorlar. Sosyalleşmenin yanında kötü alışkanlıklardan da uzak kalıyorlar." ifadelerini kullandı.