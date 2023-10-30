Batman'da Gazilere Yemek Verildi, Yerli ve Milli Silahlar Tanıtıldı

Batman'da düzenlenen yemekte gaziler, yerli ve milli silahların tanıtıldığı stantları gezerken büyük gurur yaşadı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, gazilere onuruna yemek verildi ve jandarma teşkilatının kullandığı askeri malzemeler tanıtıldı.

Batman'da, İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen yemeğe katılan gaziler, yerli ve milli silahların tanıtıldığı stantları gezerken büyük gurur yaşadı.

İl Jandarma Komutanlığı Sosyal Tesisleri'nde, gaziler onuruna yemek verildi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Adem Taşkın, gaziler ve aileleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Birlikte yenilen yemeğin ardından gaziler, yerli ve milli silahlar ile jandarma teşkilatının kullandığı askeri malzemelerin tanıtıldığı stantları gezdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Taşkın, programda yaptığı konuşmada, hayatta olan gaziler ile bir araya gelmek, vefat eden gazileri de anmak amacıyla bu programı düzenlediklerini söyledi.

Taşkın, "Sizlerin sayesinde bu ülke bu durumda. Coşkulu bir 100. yıl kutlaması yaptık. Sizlerin emeğini, hakkını bu millet ödeyemez. Bizim için çok değerlisiniz." dedi.

Kıbrıs gazisi Mehmet Güneş ise bu programda jandarma teşkilatının kullandığı yeni silahları görme fırsatı bulduklarını belirtti.

Güneş, "Askerin ulaştığı imkanı görünce çok mutlu olduk ve gururlandık. Devletimiz zaten çok güçlüydü. Gaziler adına Türk Silahlı Kuvvetlerine teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Gazi Abdusselam İçer de yerli ve milli silahları görünce büyük gurur yaşadığını vurguladı.