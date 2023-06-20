Batman'da Anadolu Yıldızlar Ligi Karate Grup Müsabakaları Başladı

Batman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakalarına 6 ilden aralarında depremzedelerin de bulunduğu 100 sporcu katıldı. Müsabakaların açılışında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, her çocuğun ve gencin sporla iç içe olmasını ve spor branşlarından birine hayatında yer vermesini istediklerini söyledi. Karate antrenörü Sinan Gündüz ise depremzede çocukları, spor aktiviteleriyle hayatın normal akışına uyum sağlayabilmeleri için Batman'da düzenlenen bu müsabakada ağırladıklarını belirtti.

Batman'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi karate grup müsabakaları başladı.

19 Mayıs Spor Salonu'nda düzenlenen müsabakalara 6 ilden aralarında depremzedelerin de bulunduğu 100 sporcu katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, her çocuğun ve gencin sporla iç içe olmasını ve spor branşlarından birine hayatında yer vermesini istediklerini söyledi.

Özperk, Batman'da misafir ettikleri, müsabakalara katılacak bütün gençlere başarılar diledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde karate antrenörü Sinan Gündüz, depremzede çocukları, spor aktiviteleriyle hayatın normal akışına uyum sağlayabilmeleri için Batman'da düzenlenen bu müsabakada ağırladıklarını belirtti.

Gündüz, "Her kategoride 19 sporcu var. Müsabakaya, Gaziantep, Diyarbakır, Batman, Kilis, Şanlıurfa ve Mardin'den sporcular katıldı." diye konuştu.

Karate grup müsabakaları 3 gün sürecek.