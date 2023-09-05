Batman'da 64 genç kamp yapmaya gönderildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 kamp programları çerçevesinde Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa ve İstanbul'un iki farklı kamp noktasına 64 genci uğurladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2023 kamp programları çerçevesinde Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Manisa ve İstanbul'un iki farklı kamp noktasına 64 genci uğurladı.

Manisa Kula Gençlik Kampına 32 ve İstanbul Marmaracık Gençlik kampına 32 olmak üzere toplam 64 genç katılacak. Yapılacak kamp için heyecanlanan gençler, emeği geçenlere teşekkür etti. Kampçıları uğurlayan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Şafi Özperk, "Bakanlığımızın kamp projeleri büyük ilgi görüyor. Yaz ayı boyunca gençlerimizi ülkemizin farklı yerlerindeki kamplarımıza gönderiyoruz. Yine Bakanlığımızınım Seyahatsever Projesi sayesinde binlerce öğrenci yurtlarımızda 5 gün ücretsiz konaklama şansı buldu" dedi. - BATMAN