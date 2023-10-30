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Batman'da 1 Kilo 142 Gram Skunk Ele Geçirildi, 2 Şüpheli Tutuklandı

Batman'da yapılan bir operasyonda bir araçta 1 kilo 142 gram skunk ele geçirildi ve gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gerçekleştirilen çalışma sonucunda uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.