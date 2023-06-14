Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Derneği kapatma davasını kazandı

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğine açılan kapatma davası, davayı açan savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlandı.

Derneğin adında Türk azınlık iması olduğu gerekçesiyle açılan kapatma davası bugün Gümülcine mahkemesinde görüşüldü.

Dernek, itiraz davasını açan savcının başvurusunu geri almasıyla resmi faaliyetlerine devam edebilecek.

Duruşmaya Batı Trakya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Mümin Hasan ve dernek yöneticileri, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet, Encümenler Birliği Başkanı Ahmet Kara ve derneğin hukuk danışmanı İlker Çavuşoğlu da katıldı.

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başlamıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni tarafından mart ayında hazırlanan iddianamede, azınlığın Türk kimliği reddedilerek Müslüman azınlık olduğu ileri sürülmüştü.

Türk azınlık iması yaratabileceği gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğu iddia edilerek dernek hakkında kapatma talebinde bulunulmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" iddia ederek derneğin kapatılması çağrısı yapmıştı.

Thanu, yayımladığı bir makalede, derneğin kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu ve kapatılması gerektiğini ileri sürmüştü.

Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanılan bir ifade olduğunu öne süren Thanu, Yunan mahkemelerini kararlarını gözden geçirmeye çağırmıştı.