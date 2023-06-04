SPOR Batı Anadolu Rallisi Ayvalık'tan start aldı

Hüsnü EVREN AYVALIK, (DHA) - Türkiye Klasik Otomobil Kulübü tarafından düzenlenen 25'nci Batı Anadolu Rallisi Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden start aldı. Birbirinden güzel 60 klasik otomobilin katılımıyla gerçekleşen rallinin startı Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü plajlarıyla tanınan Sarımsaklı'da gerçekleştirildi. 1950, 60 ve 70'li yıllarda üretilen otomobillerden oluşan ralli başlangıcı öncesinde açıklamalarda bulunan Türkiye Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Durgut Berberoğlu, kulüp olarak yılda üç kez Türkiye şampiyonalarına puan veren yarışmalarının olduğunu vurguladı.

Berberoğlu, Bu yılki yarışmalarımızın ikinci etabını bugün Ayvalık'ta yapıyoruz. Batı Anadolu Rallisi'nin bu yıl 25. sini düzenliyoruz. 5 yıl aradan sonra yine Ayvalık'ın güzel coğrafyasında 60 klasik otomobil ile iki gün sürecek olan rallimizi tamamlayacağız. Bugünkü ilk etabımızda Havran ve Edremit Körfezi'ne gideceğiz. Orada öğle yemeğimizi yedikten sonra da otelimize döneceğiz. Yarın da Bergama tarafına giderek rallimizin Ayvalık etabını tamamlayacağız. Ayvalık, bizim gerçekten de vazgeçemediğimiz bir ilçemizdir. Rallimize katılan tüm klasik otomobilcilerimize başarılı yarışmalar diliyoruz dedi.