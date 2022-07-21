BATE Borisov-Konyaspor maçından notlar

Arabam.com Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda Belarus temsilcisi BATE Borisov ile yaptıkları maçta, Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile son oynadıkları hazırlık müsabakasının ilk 11'ine göre kadroda tek değişikliğe gitti.

Palut, Medipol Başakşehir maçında ilk 11'de yer alan Amilton'u yedek soyundururken, bu oyuncunun yerine Bytyqi'yi sahaya sürdü.

Palut, yeni transferlerden Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı ve Francisco Calvo'ya ilk 11'inde şans verirken, sahaya Sehic, Ahmet Oğuz, Uğurcan Yazğılı, Calvo, Guilherme, Hadziahmetovic, Soner Dikmen, Michalak, Çekiçi, Bytyqi ve Cikalleshi ilk 11'i ile çıktı.

Yeşil-beyazlı takımın diğer yeni transferleri Domagoj Pavicic, Robert Muric ve Yasir Subaşı ise yedekler arasında yer aldı.

BATE Borisov'un ev sahibi olduğu karşılaşma, UEFA kararıyla Konya Büyükşehir Belediyesi Stadı'nda seyircisiz oynanıyor. Çok sayıda Konyasporlu taraftarı, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın dışına kurulan büyük ekranlarda karşılaşmayı izledi.

Mikhailov'dan 3 değişiklik

BATE Borisov Teknik Direktörü Aleksandr Mikhailov, ise Belarus Premier Ligi'nde son olarak oynadıkları ve 2-1 yenildiği Arsenal Dzerzhinsk maçının kadrosuna göre 3 değişikliğe gitti.

Lisovskiy, Arsenal Dzerzhinsk maçında ilk 11'de yer alan Scherbitski, Oreshkevich ve Sazonchik'i yedek soyundururken, bu oyuncuların yerine Kudravets, Dragun ve Vasilevich'i sahaya sürdü.