BATE Borisov-Konyaspor maçına doğru - BATE Borisov antrenmanı - Haberler

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BATE Borisov-Konyaspor maçına doğru - BATE Borisov antrenmanı

AA - Basir Gülüm - Spor
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Belarus temsilcisi BATE Borisov'un teknik direktörü Aleksandr Mikhailov, yeşil-beyazlı takımı analiz ettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu ilk maçında yarın Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak Belarus temsilcisi BATE Borisov'un teknik direktörü Aleksandr Mikhailov, yeşil-beyazlı takımı analiz ettiklerini ve maça hazır olduklarını söyledi.

Mikhailov ve futbolcu Danila Nechaev, maçın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Her iki maçı da Konya'da oynayacaklarını anımsatan Mikhailov, uzun yolculuk yaptıklarını ve kentte iyi karşılandıklarını söyledi.

Mikhailov, bu yıl maçları kendi sahalarında oynayamadıklarını anımsatarak, "Taraftarımızın önüne çıkamadık. Stadımızda maçları oynamak istedik ama durumlar maalesef böyle. Sezonun yarısı bitti, 15 maç oynadık. Konyaspor ise yeni sezonu bekliyor ama oynadığı son 3 maça göre analiz yaptık ve müsabakaya hazırlandık." dedi.

Futbolcu Danila Nechaev ise Konyaspor hakkında çok fazla bilgisinin olmadığını belirterek, "Rakibimiz olunca analiz ettik ve eski maçlarını izledik. Türkiye'nin üçüncü takımı olduğunu öğrendik ve ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Güçlü bir takımla karşılaşacağımıza sevindik." diye konuştu.

AA / Basir Gülüm - Spor

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