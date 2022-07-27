BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı

BATE Borisov, Konyaspor maçı öncesi son çalışmasını yaptı

BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

 - Güncelleme:

BATE Borisov, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda yarın Konyaspor'a konuk olacağı rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Aleksandr Mikhailov yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışıldığı belirtildi.

Sırbistan Futbol Federasyonundan Novak Simovic'in düdük çalacağı Konyaspor-BATE Borisov rövanş karşılaşması yarın saat 21.00'de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak.

AA / Abdullah Doğan - Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Konyaspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title