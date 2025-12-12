Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına yönelik haberler hakkında başsavcılık açıklama yaptı

Futbol dünyasında 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından futbol müsabakalarında görev yapan bir kısım hakem, futbolcu ve bazı kulüp yetkililerinin karıştığı 'bahis oynama' iddiasına yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Galatasaraylı futbolcular Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakçı hakkında inceleme başlatıldığına ilişkin çıkan haberler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı. Açıklamada haberlerin gerçeği yansıtmadığı, isme özel bir soruşturmanın olmadığı aktarıldı. Öte yandan açıklamada "Resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmeyiniz" ifadesine de yer verildi. - İSTANBUL