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Başpehlivanlar Kırkpınar öncesi son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Başpehlivanlar Kırkpınar öncesi son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yapıyor

1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yaptı.

1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını Edirne'de yaptı.

Edirne Sarayiçi Er Meydanı'nda 1 Temmuz Cuma sabahı başlayıp 3 Temmuz Pazar akşamı bitecek 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesi başpehlivanlar son yağlı antrenmanlarını yaptı. Trakya Üniversitesi Ayşekadın Yerleşkesi'ndeki çim sahada başpehlivanlardan Orhan Okulu, Mehmet Yeşil Yeşil ve Hasan Cengiz antrenörleri eşliğinde paça bağladı.

661. Tarihi Kırkpınar için son antrenmanını yaptıklarını vurgulayan Antrenör Kemal Yılmaz, "661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri için son antrenmanını yaptık. Yarında bir antrenmanımız olacak ve daha sonra Cumartesi günü sahadayız. Kim iyi çalıştıysa pazar günü altın kemeri takacak. Tabi ki bizim burada hedefimiz altın kemer almak" dedi. - EDİRNE

İhlas Haber Ajansı / Spor

1 Temmuz Edirne Spor Haberler

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