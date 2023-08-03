Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, gelecek yıl yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin genel bir değerlendirmesi yapıldı. Ziyaret sonrası Yusuf Can Zeybek'e TGGF'nin özel başarı ödülü takdim edildi.
662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti.
Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonundan (TGGF) yapılan açıklamada, Yusuf Can'ın TGGF Başkanı İbrahim Türkiş ile Bilal Erdoğan'a ziyarette bulunduğu belirtildi.
Ziyarette, gelecek yıl yapılacak 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin genel bir değerlendirmesinin yapıldığı aktarıldı.
Ziyaret sonrası TGGF'nin özel başarı ödülünün Bilal Erdoğan ve İbrahim Türkiş tarafından Yusuf Can Zeybek'e takdim edildiği kaydedildi.