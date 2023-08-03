Başpehlivan Yusuf Can Zeybek, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olan Yusuf Can Zeybek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş ile birlikte Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ı ziyaret etti. Ziyarette, gelecek yıl yapılacak Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi'nin genel bir değerlendirmesi yapıldı. Ziyaret sonrası Yusuf Can Zeybek'e TGGF'nin özel başarı ödülü takdim edildi.