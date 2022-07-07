SPOR Başpehlivan Şimşek'in annesi: Oğlumla iftihar ediyorum, bizi çok sevindirdi

Namık Kemal KILINÇ / SERİK-ANTALYA,(DHA)- VTarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek (26), memleketi Antalya'nın Serik ilçesinde sevgi ve coşkuyla karşılandı. Törende gözyaşlarını tutamayan anne Şerife Şimşek, "Bunlar sevinç gözyaşları. Oğlumla iftihar ediyorum, bizi çok sevindirdi" dedi.

Bu yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı Cengizhan Şimşek, kalabalık bir araç konvoyu ile Serik ilçesine geldi. Serik'te belediye binası önünde kalabalık vatandaş topluluğu eşliğinde karşılanan Başpehlivan Şimşek, Belediye Başkanı Enver Aputkan tarafından 10 tam altın ile ödüllendirdi.

CENGİZHAN ŞİMŞEK: ALTIN KEMERİ MEMLEKETİME ARMAĞAN EDİYORUM

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, "Ben yağlı pehlivan güreşlerine giderken Serik halkına söz verdim. 'Köyüm Gebiz'e altın kemeri armağan edeceğim' dedim. Serik halkının tribündeki ambiyansını gördükten sonra kendi kendime 'Cengizhan tüm Serik arkanda, Serik halkının yüzünü kara çıkarma ve kendine güven' dedim. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Onların destekleri ile altın kemeri memleketime getirmek nasip oldu. İlk anda Kırkpınar'da söylediğim gibi altın kemerimi kendim için değil, önce söz verdiğim Serik halkına ve köyüm Gebiz'e armağan ediyorum. Bu saatten sonra Allah nasip ederse altın kemeri ebedi kazanıp Antalyama, Serik'e ve Gebiz'e getirmek istiyorum" dedi.

ANNE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Törenin ardından üstü açık otobüsle Töngüşlü ve Gebiz mahallelerine giden Cengizhan Şimşek'e 300'ün üzerinde araç konvoy olarak eşlik etti. Töngüşlü Mahallesi'nde muhtar Hüseyin Büyükak ve Töngüşlü halkı tarafından karşılanan Cengizhan Şimşek onuruna dana kurban edilerek, kanı alnına sürüldü. Dua sırasında başpehlivanın annesi Şerife Şimşek gözyaşlarını tutamadı.

Anne Şimşek, "Bunlar sevinç gözyaşları. Oğlumla iftihar ediyorum, bizi çok sevindirdi" dedi. Programda anne Şerife Şimşek, baba Mehmet Şimşek ve anneanne Ayşe Büyükgebiz, Cengizhan Şimşek'in yanından ayrılmadı. Anneanne Büyükgebiz sürekli torununa sarılarak, "Seninle gurur duydum oğlum" dedi.

Başpehlivan Cengizhan Şimşek, buradaki programın ardından Gebiz Mahallesi'ne geçti. Burada meydanda toplanan halk başpehlivan Şimşek'i coşkuyla karşıladı. Burada da başpehlivan için kurban kesildi. Şimşek, Gebiz'de iş insanları tarafından çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

Demirören Haber Ajansı / Spor