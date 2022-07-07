Başpehlivan Şimşek: Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum

BU yıl 661'incisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin sahibi olan başpehlivan Cengizhan Şimşek (26), " Ali Gürbüz, 2 defa üst üste altın kemeri aldı. Ama 3'üncüsü nasip olamadı. Güreş sporu nasip işi. Eğer nasibine yazılmadıysa olmuyor. Ben anneme, 'Bu altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' diye söz vermiştim. Allah bana nasip etti. Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçisi Cengizhan Şimşek, Edirne'de düzenlenen 661'inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri finalinde rakibi Mustafa Taş'ı yenerek altın kemerin sahibi oldu. Memleketi Antalya'da coşkulu bir şekilde karşılanan Şimşek, altın madalya kazanma serüvenini ve hedeflerini anlattı.

Altın kemeri kazanmak için kış döneminde çok çalıştığını ifade eden başpehlivan Şimşek, rakiplerinden hep bir daha fazla çalışmaya gayret ettiğini vurguladı. Her başpehlivanın hayalinin altın kemer olduğunu belirten Cengizhan Şimşek, "Güreş sporu nasip işi. Eğer nasibine yazılmadıysa olmuyor. Ali Gürbüz, 2 defa üst üste altın kemeri aldı. 3'üncüsü nasip olamadı. Ne kadar iyi olsan da senin nasibinde yoksa olmuyor. Demek ki altın kemer bana nasip olacakmış. İlk başpehlivan çıktığımda anne ve babama söz vermiştim. 'Anne, bu altın kemeri alıp senin boynuna takacağım' diye söz verdim. Allah nasip etti. Ailem açısından da benim açımdan da çok gurur ve onur verici bir durum. Ben sözümü tuttum. Tabi altın kemeri taşımak önemli. Allah'ın izniyle düzgün bir şekilde karakterimi, kişiliğimi ve duruşumu bozmadan altın kemeri taşımaya devam edeceğim. Altın kemerin ebedi sahibi olmak için söz veriyorum. Hiç durmadan yılmadan çalışmalarıma devam edeceğim" dedi.