Başköyspor Futbolcuları Takım Arkadaşlarının Düğününe Gittiler

- Takımdan arkadaşlarını en güzel günlerinde yalnız bırakmadılar

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi 2. Amatör kümede mücadele eden Başköyspor takımı futbolcuları, maç yerine sevdikleri takım arkadaşlarının düğününe gittiler.

Başköyspor, Tavşanlı ilçesi Karakova sahasında Dereboyu Yağmurluspor ile mücadele edecekti. Ancak futbolcuların birçoğunun sakat olması, Başköyspor eski başkanlarından Veli Ayyıldız'ın oğlu, takımda daha önce yer almış Özcan Ayyıldız'ın düğünün de hemen maç saati sonrasında olması nedeniyle takım ruhu ile maç yerine düğün salonuna gittiler.

Başköyspor Başkanı Celalettin Altay, "Başköy köyünü Başöyspor olarak en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Bugün de kahvaltıyı yaptık ve hep birlikte arkadaşımız, köylümüz ve eski kulüp başkanımızın oğlu aynı zamanda Başköyspor futbolcusu Özcan Ayyıldız'ın maç saatlerinde başlayacak düğünü vardı. Burada damadın sağdıcı, arkdaşları, yareni ve düğün sahibinin yakınları var. O nedenle maçtan sonra gitmek geç olacağı için düğüne gitmeyi tercih ettik" dedi.

Karşılaşmaya Başköyspor çıkmadığı için, Dereboyu Yağmurluspor 3-0 hükmen galip geldi.