Başköyspor'a genç başkan adayı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 2. Amatör küme takımlarından Başköy spor Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirilecek.

Başköy spor Olağan Genel Kurul toplantısı 4 Haziran Pazar günü saat 21.00'de gerçekleştirilecek. Mevcut başkan Celalettin Altay'ın yeniden aday olmayacağı öğrenilirken, 16. Başköy spor Olağan Genel Kurulunda şimdilik tek başkan adayının Yasin Gülseren olduğu bilgisi edinildi. Futbol hayatına Başköy spor alt yapısında başlayan ve halen A takımda futbol hayatına devam eden 23 yaşındaki Yasin Gülseren'in takıma yeni katkılar sunacağı spor kamuoyunca düşünülüyor. - KÜTAHYA