Basketbolun kalbi Denizli'de atıyor

Denizli'nin ev sahipliğini yaptığı Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası, bugün sabah saatlerinde başlayan müsabakalarla start aldı.

Denizli'de spor organizasyonları üst üste hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası 06-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Gruplar ve yarı finaller sonunda finallere adını yazdıran 16 takım Türkiye Şampiyonu olabilmek için finallerde Denizli'de buluşacak.

Şampiyonanın koordinasyonunu yürütecek Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından maçların oynanacağı Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda hazırlıklar devam ediyor. - DENİZLİ