Basketbolun kalbi Denizli'de atacak

Basketbol U18 Erkekler Türkiye Şampiyonası 06-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Denizli'de spor organizasyonları üst üste hız kesmeden devam ediyor. Türkiye Basketbol Federasyonu 2023 yılı faaliyet programında yer alan U18 Erkekler Basketbol Şampiyonası 06-12 Mayıs tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Gruplar ve yarı finaller sonunda finallere adını yazdıran 16 takım Türkiye Şampiyonu olabilmek için finallerde Denizli'de buluşacak. Altı gün sürecek maçlar Vali Recep Yazıcıoğlu Spor Salonu ile Hasan Güngör Spor Salonunda oynanacak. - DENİZLİ