Basketbolda Türkiye-Fransa milli maçından notlar Spor Haberleri 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı. 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Fransa ile karşı karşıya gelen A Milli Takımı'nı, gurbetçi basketbolseverler yalnız bırakmadı. Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mercedez-Benz Arena'da oynanan maçta ay-yıldızlı takımı desteklemeye gelen Türk taraftarlar, tribünlerdeki yerlerini aldı. Türk taraftarlar, tezahüratlarla A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman ile oyunculara destek verdi. Fransız taraftarlar da kendilerine ayrılan tribünlerde yer alarak, takımlarını destekledi. Shane Larkin yok A Milli Basketbol Takımı'nda sakatlık geçiren Shane Larkin, Fransa ile oynanan önemli karşılaşmada görev yapamadı. Elinden sakatlanan ve ameliyat olması gereken yıldız basketbolcu, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı. Spor Kaynak: AA / Ercan Çakar basketbol Fransa Spor Haberler

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